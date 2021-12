Geef zélf aan wat je van een fietspad vindt dankzij nieuwe app van provincie Antwerpen

Van zodra de app op punt staat, zal iedereen mee kunnen beoordelen hoe de fietspaden in Vlaanderen erbij liggen. "We gaan zeer gericht problemen rond de inrichting van onze fietspaden in kaart brengen. Dat kan dienen als richtsnoer voor fietsers, maar het is ook een hulpmiddel voor de overheid", besluit Crevits.