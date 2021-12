Raad van State schorst de sluiting van de cultuursector, arrest geldt niet voor bioscopen

Nadat het Overlegcomité vorige week had beslist om alle grote binnenactiviteiten te verbieden, stapte de cultuursector naar de Raad van State om die onverwachte beslissing aan te vechten.

Dat rechtscollege heeft nu beslist dat de maatregel "disproportioneel" is en "niet steunt op adequate motieven". Daardoor wordt de maatregel voorlopig maar onmiddellijk geschorst, tot er een uitspraak ten gronde is in de zaak.

Dat komt er dus op neer dat alle binnenactiviteiten in de culturele sector met maximaal 200 personen weer kunnen doorgaan.