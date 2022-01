Rally Haspengouw verhuist startplaats naar vliegveld Sint-Truiden

De Haspengouw Rally kan eind februari terecht op de site Hangar 66 op de terreinen van Droneport. De stad Sint-Truiden gaf de officiële goedkeuring en ook organisator Benny Giebens vindt Sint-Truiden een waardig alternatief. “De voormalige militaire vliegbasis van Brustem is een naam die heel gekend is bij de rallyliefhebbers omdat daar vroeger heel wat proeven werden gedaan”, vertelt de organisator. “We hebben daar vroeger zelf nog gereden en we vonden dat een ideale plaats met die hangar die door Droneport ter beschikking gesteld is, waar we alle servicegerelateerde zaken kunnen onderbrengen.”