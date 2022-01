Record aantal startende ondernemingen in 2021: Corona zet geen rem op Limburgse ondernemersgeest

"Ik was al actief in de horeca maar ben mijn job kwijtgeraakt door corona. Corona was dus net de drijfveer om mijn zaak op te starten. Klanten vroegen mij of ik mijn cocktails niet in fles kon verkopen. Ik ben dan met een online shop gestart met cocktails die al gebotteld zijn en privé kunnen gebruikt worden of in andere horecazaken. En dat loopt heel goed."