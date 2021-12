Rusland verplicht oudste en belangrijke mensenrechtenorganisatie Memorial  om te sluiten

Tientallen ngo’s moesten hun werk in Rusland stopzetten omwille van dezelfde redenen, namelijk "buitenlandse inmenging". De uitspraak van het Hooggerechtshof kwam dan ook niet onverwacht.



Eerder hadden mensenrechtenorganisatie zoals Amnesty International en Human Rights Watch hun beklag gedaan over de manier waarop deze ngo's worden aangepakt in Rusland. Ook over Memorial hadden ze laten weten dat het "erg belangrijk is dat deze organisatie haar werk kan voortzetten".



De aanklacht tegen de organisatie leidde tot veel verontwaardiging binnen en buiten Rusland. De speciale VN-rapporteur Mary Lawlor zei eerder deze maand dat een ontbinding van Memorial "een nieuw dieptepunt zou betekenen voor mensenrechtenverdedigers in Rusland".

De advocaat van Memorial zei dat ze in beroep zouden gaan tegen de uitspraak.