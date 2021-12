Slecht weer teistert noordwesten van VS, record aan sneeuwval in Californië

Op maandag was er al 492 centimeter sneeuw gevallen in de Sierra Nevada, dat is een stuk meer dan de 455 centimeter in 1970, het vorige record.

"We hadden echt niet zo'n natte winter verwacht", aldus Andrew Schwartz van het gespecialiseerd laboratorium UC Berkeley. "We hebben dit jaar ook veel meer sneeuw gekregen dan voorspeld. De komende 24 uur wordt nog eens 24 tot 30 centimeter sneeuw verwacht."

Het westen van de VS is de laatste jaren ook vaak het decor van zware bosbranden, vooral in het noorden van Californië. De recente sneeuwval op de toppen is dan ook welgekomen, maar het is nog te vroeg om te voorspellen of dat al dan niet iets aan de situatie zal verbeteren, klinkt het verder.

De naburige staten Oregon en Washington werden ook niet gespaard van het slechte weer, dat stroomonderbrekingen veroorzaakte en het vervoer ontwrichtte. In Seattle bijvoorbeeld werden als gevolg van de hevige sneeuwval 300 vluchten geannuleerd.

Terwijl de westkust van de VS temperaturen kennen die ver onder de seizoenswaarden liggen, is het in de zuidelijke staat Texas ongewoon warm. Zaterdag werd daar in Rio Grande Village, dicht bij de Mexicaanse grens, een warmterecord van 34 graden gebroken.