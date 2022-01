Topperiode voor Hasseltse hotels: “We zijn helemaal volgeboekt”

“We hebben geen enkele kamer meer vrij”, klinkt het in de Holiday Inn in Hasselt. “Met de eindejaarsperiode willen mensen nog een uitstapje maken. Daar profiteren wij van.” Eenzelfde verhaal klinkt in het Hashotel. “Onze gasten komen vooral uit België”, vertelt Saskia Beckers. “Reizen wordt moeilijker met de coronapassen en de extra vaccinaties die sommige landen vragen. Ik denk dat we daardoor meer binnenlandse gasten over de vloer krijgen.” Door de lockdown in Nederland staan er ook heel wat Nederlandse auto’s op de parking van de hotels. “We hebben er toch wel meer dan anders”, is te horen in het hotel Radisson Blu. “Dat aantal stijgt ook.”