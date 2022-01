Veiligere schoolroutes in Anzegem: 13 gevaarlijke punten langs gewestwegen worden aangepakt

Burgemeester Gino Devogelaere (Samen één) spreekt van een overwinning van het hele schepencollege. Hij vermoedt dat mensen sneller de fiets zullen nemen. "Momenteel zou ik mijn kleinkinderen ook niet aanraden om met de fiets naar school te gaan via de Kerkstraat. Daar is het bijzonder druk tijdens de spitsuren omdat de meeste ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. Maar ik begrijp hen. Ik zou het ook doen, want het is er momenteel niet veilig. Als die gevaarlijke punten verdwijnen, zal de jeugd hopelijk meer met de fiets naar school gaan."

In die Kerkstraat komt er accentverlichting aan de zebradpaden en een trajectcontrole. De burgemeester wou in de straat ook de parkeerplaatsen weg, maar voorlopig wordt daar nog geen werk van gemaakt.