Verplichte lessen voor jongeren die zonder licht fietsen in het Waasland 

Het is niet het eerste jaar dat het de verplichte fietslessen er zijn. De politie controleert al langer tijdens de donkere wintermaanden op het gebruik van fietsverlichting langs scholen in het Waasland. Jongeren die het minder nauw nemen met de verkeersveiligheid en rijden zonder lichten moeten sinds 2004 dan verplicht lessen volgen. Daarvoor werkt de politie samen met het parket. De lessen helpen: "Het is zeker niet erger geworden sinds we dit organiseren, het aantal stijgt niet. Over het algemeen zijn we tevreden", zegt de commissaris.