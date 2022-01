Vrijwilligers uit Turnhout bezorgen feestmaaltijden aan 400 mensen in armoede

Sinds gisteren zijn tientallen vrijwilligers en een vaste ploeg van armoedevereniging 't Antwoord, KWB Turnhout en de Lions Club druk in de weer om feestmaaltijden te bezorgen aan kwetsbare gezinnen in Turnhout. "Normaal ontvangen wij drie avonden lang ongeveer 125 mensen in ons sociaal restaurant, maar door corona kan dat niet. Daarom brengen we het eten tot bij hen. We maken het klaar in onze keuken en leveren het gedurende drie dagen iedere namiddag met de bakfiets of de auto", vertelt voorzitter Jos Geysels van 't Antwoord.