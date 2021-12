Vrouwen spreken voor het eerst over proces-Bart De Pauw: "Tekortkoming dat misbruik van gevoelens niet bestraft wordt"

Actrice Liesa Naert heeft het in de reeks over over het machtsmisbruik dat ze ervaren heeft, en over hoe de tijdsgeest op dat punt verandert: "Het is bij mij 15 jaar geleden, wat op zich nog niet zo heel lang is, maar het was wel een andere tijd. Het was toen nog veel moeilijker om op dat soort gedrag of op dat soort uitlatingen te reageren."

"Het is vandaag de dag nog altijd moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat het gedrag dat op dat moment gesteld werd toelaatbaarder was, of dat het niet intimiderend was, of dat het geen machtsmisbruik was. Het verschil zit in de reactie of de mondigheid van vrouwen, en dat is gelukkig positief aan het evolueren."