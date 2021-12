Grondwetswijziging in Wit-Rusland verstevigt macht president Loekasjenko: kan aanblijven tot 2035 en wordt onschendbaar

Daarnaast zou er ook een nieuwe Volksvergadering opgericht worden, parallel met het parlement. Een zittende president zou automatisch lid worden en die Volksvergadering zou een president kunnen afzetten. Op die manier zou Loekasjenko zijn opvolger kunnen afzetten als die al te kritisch wordt.



De grondwetswijziging zal in februari 2022 in een referendum aan de bevolking voorgelegd worden. De voormalige presidentskandidate Svetlana Tichanovskaja, die naar Litouwen is gevlucht, laakt op Twitter dat de grondwetswijziging Loekasjenko alleen maar meer macht zal geven en dat hij vervolging zal kunnen ontlopen. Volgens haar kunnen alleen snel georganiseerde, nieuwe verkiezingen de politieke onrust in het land doen afnemen.

Loekasjenko is al 27 jaar aan de macht in Wit-Rusland. Na zijn laatste verkiezing, in augustus vorig jaar, brak massaal volsprotest uit. Meer dan 35.000 mensen zijn sindsdien opgepakt. Verschillende oppositieleden, onder wie de man van Tichanovskaja, werden de voorbije maanden tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.