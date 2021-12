Woonzorgcentra in Geraardsbergen vrezen tekort aan personeel: "We roepen studenten op om te helpen"

"Voorlopig kunnen we het nog bolwerken, maar mogelijks gaan we opnieuw naar verschillende coronagolven. Dan zal het bij de woonzorgcentra weer alle hens aan dek zijn", gaat Larmuseau verder. "Daarom vinden we het belangrijk om nu al te anticiperen op de toekomst."

Iedereen die verpleging of zorg studeert, mag zich melden. "We zoeken studenten die hun stage willen doen in onze woonzorgcentra tijdens vakantieperiodes en weekends", besluit Larmuseau