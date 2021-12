Zitten straks ook bizons en beren vast aan de grens? Poolse muur dreigt oudste oerbos van Europa in twee te knippen

Die biotoop is het oerbos van Białowieża, een van de laatste oerwouden in Europa en UNESCO-werelderfgoed.Het is 10.000 jaar oud, 140.000 hectare groot en is het laatste restant van het bos dat ooit Europa bedekte. In het ongerepte hart van dat woud kunnen duizenden diersoorten zich ongestoord ophouden. Het is dus van onschatbare waarde.