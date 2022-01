2300 zieke egels vonden dit jaar opvang in Natuurhulpcentrum in Oudsbergen

"Het aantal egels dat we dit jaar hebben moeten opvangen is over de jaren heen een verdubbeling of verdriedubbeling", begint Michaël Deryckere van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. "Dit jaar hebben we 2300 egels geholpen, vorig jaar waren dat er 800 minder." Momenteel verblijven er 100 van die egels de hele winter lang in het Natuurhulpcentrum.