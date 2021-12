Ex-gangster opnieuw vrijgelaten na verhoor in onderzoek-Bende van Nijvel

Alain Moussa is een Brusselse ex-gangster. In de jaren 80 maakte hij deel uit van de zogenoemde "Bende van Baasrode", die vooral overvallen pleegde op banken en postkantoren. Daarbij vielen nooit doden of gewonden. De spilfiguren van die bende waren Philippe De Staerke en Dominique Salesse. Ze werden ook vaak in verband gebracht met de Bende van Nijvel, die in diezelfde periode wellicht 28 mensen vermoordde bij bloedige overvallen op onder andere supermarkten.