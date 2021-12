Antwerps Fakkeltheater heropent zondag: "Publiek kan op oorspronkelijke data komen kijken"

In het Fakkeltheater in Antwerpen zullen vanaf zondag opnieuw voorstellingen georganiseerd worden nu de sluiting van de cultuursector is geschorst door de Raad van State. De oorspronkelijk geplande opvoeringen kunnen dan toch doorgaan. "We gaan mensen nu volop opbellen om hen het goede nieuws te melden", zegt een tevreden directeur Sam Verhoeven.