Antwerpse horeca-uitbaters en winkeliers blij met Nederlandse klanten: "20 procent meer omzet dan verwacht"

Ze hebben dan ook wel degelijk geld uitgegeven in de stad. "We bereiken weer normale omzetten", zegt Vincent Schietekat, de voorzitter van vzw Groenplaats, een vereniging van horeca-uitbaters. "We kijken dan naar de cijfers van 2019, van voor corona dus. Het is echt sinds de Nederlanders naar hier zijn gekomen, dat we die omzetten weer halen, ondanks het feit dat de horeca nog altijd om 23 uur dicht moet. Op dit moment zorgen Nederlanders gemakkelijk voor 20 tot 30 procent van onze omzet, denk ik."

Ook Stadsfeestzaal Meir reageert positief: “We zijn tevreden dat onze winkeliers na een moeilijke periode ook eens wat extra omzet kunnen genereren." De drukte wordt wel genuanceerd ook. "Het is drukker dan vorig jaar in dezelfde periode, maar het zijn nog niet de bezoekersaantallen van 2019."