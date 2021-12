Automobilist in levensgevaar na frontale botsing met bus in Burcht

Een bus die voor De Lijn reed en een personenauto zijn vanmiddag frontaal op elkaar gebotst op de Koningin Astridlaan in Burcht, bij Antwerpen. De bestuurder van de auto raakt daarbij zwaargewond en verkeert in levensgevaar.

In de bus - waar een zestal mensen in zaten - werden de chauffeur en een passagier lichtgewond. Dat melden De Lijn en de brandweer van Antwerpen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Door het ongeval is de weg volledig versperd. De Koningin Astridlaan is de weg langs de Schelde die Antwerpen Linkeroever verbindt met het centrum van het dorpje Burcht, een deelgemeente van Zwijndrecht.