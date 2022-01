Brusselse baritonzanger heeft al 14 maanden last door langdurige covid: "Ik kan geen 2 zinnen meer zingen"

"Begin maart 2020 raakte ik de eerste keer besmet", vertelt hij aan VRT NWS. "Ik had één week last van geur- en smaakverlies, meer niet. In oktober van datzelfde jaar kreeg ik op een dag hevige hoofdpijn en een verstopte neus. Ik voelde me niet goed, maar was ervan overtuigd dat het geen corona kon zijn. Ik was erg voorzichtig geweest, maar liet me toch testen. Het resultaat bleek positief."