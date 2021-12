Bioscoop The Roxy in Koersel wacht Overlegcomité niet af en opent vanmiddag opnieuw de deuren

De uitbater van bioscoop The Roxy Theatre in Koersel, Beringen, opent vanmiddag al opnieuw de deuren. Gisteren schorste de Raad van State de beslissing van het vorige Overlegcomité om theaters en cultuurhuizen te sluiten. En daarom komt het Overlegcomité vandaag opnieuw samen. De coronaregels in de cultuursector worden opnieuw bekeken. "Maar daar ga ik niet op wachten", zegt Ludo Vangenechten, uitbater van The Roxy Theatre.