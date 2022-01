Gezin van vijf naar ziekenhuis na CO-intoxicatie in Schaarbeek: “Hangt vaak samen met energiearmoede”

Ook in Anderlecht en Molenbeek waren er de afgelopen dagen CO-vergiftigingen. Een jongeman en een jonge vrouw moesten beiden naar het ziekenhuis gebracht worden. Volgens Derieuw komt CO-intoxicatie wel vaker voor bij mensen die het financieel wat minder breed hebben: “We denken dat het wat samenhangt met energiearmoede. Dat mensen financieel het onderhoud of de installatie van een conform apparaat niet kunnen betalen. Of hun huis verwarmen met een bijzetkachel of een barbecue en daardoor in gevaar komen. Zeker nu de prijzen voor energie de pan uitswingen.”