Cinema Lumière ontvangt vandaag opnieuw bezoekers: "Vannacht al tickets verkocht, mensen zitten te popelen"

De kerstvakantie is traditioneel een erg drukke periode voor de bioscopen. Michelena is dan ook opgelucht dat de zalen vanaf vandaag opnieuw open kunnen, ook al zullen ze niet meteen grote winsten maken. "We hebben drie kleinere zalen met plaats voor 80 à 100 mensen. We verlagen die capaciteit zelfs nog, zodat mensen genoeg afstand kunnen houden. We flirten met wat rendabel is en wat niet. Maar we zijn heel blij dat we terug mensen mogen ontvangen voor een fijne cinema-ervaring, want dat is wat we het liefste doen."