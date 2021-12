CNG-prijs nu al hoger dan benzine en diesel, en er komt nog een stijging: "Komt door hoge gas- en energieprijzen"

Van Houdenhove geeft aan de de prijzen nog zullen stijgen, richting 2 euro. "Maar de verwachting is dat de prijzen wel gaan kalmeren in de loop van volgend jaar, maar wel op een hoger niveau. We hebben jarenlang een stabiele CNG-prijs gehad, maar ik denk dat die periode definitief gedaan is en we meer schommelingen gaan krijgen in functie van onder meer de internationale prijzen, en elektriciteitsprijzen", aldus Van Houdenhove.