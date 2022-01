Theatergezelschap HETGEVOLG kan opnieuw spelen: "Cultuur is geen motor voor pandemie, wel motor voor mentale gezondheid"

Vanaf 11 januari, na een rustpauze, vliegt HETGEVOLG er weer in. Ze werken vaak samen met kwetsbare groepen en zijn vooral blij dat ze hen weer hoop kunnen geven. "We starten met een school in Bilzen en alleenstaande moeders in Tongeren. We zijn zo blij dat we die mensen in grotere kwetsbaarheid een uitlaatklep kunnen geven, want ze gaven aan dat de nood om creatief bezig te zijn, heel groot is."