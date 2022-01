Meryame Kitir wil komaf maken met dakloosheid onder jongeren met nieuw "Housing First" project

Tijdens de laatste begrotingsbespreking dit jaar werd 10 miljoen euro vrijgemaakt voor het project "Housing First". Een project dat al in andere landen werd gelanceerd en daar aantoonde dat 80 procent niet opnieuw op straat belandde. "Het is een totaalpakket, maar de prioriteit is om jongeren onderdak te geven en nadien te helpen met papieren en de juiste begeleiding", aldus Kitir. "Het project zit nu in de startfase en begin volgend jaar gaan we beslissen waar de huisvestingen zullen komen."