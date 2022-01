Dendermonde vraagt uitleg aan De Vlaamse Waterweg: "Waarom worden zoveel bomen gekapt op onze dijken?"

Het feit dat het zo donker was maakte misschien ook dat de zichtbaarheid niet goed was om te zien waar men mee bezig was. "Ik vermoed dat ze het niet goed konden beoordelen. Niet alleen dat, het is met een heel grote machine gebeurd en misschien moest het snel gaan. Je ziet het ook aan de stukken boomstronken die afgeknapt zijn, heel slordig. Het is een slagveld als je er naartoe wandelt nu."