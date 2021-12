BEKIJK: Dochter Desmond Tutu over laatste momenten samen met haar vader: "Hij was een knuffelaar"

“Mijn boers, zussen en ik waren er niet bij toen hij stierf”, vertelde de dochter van Desmond Tutu aan een journalist in Zuid-Afrika over het overlijden van haar vader. Ze waren de dag voordien bij hem en hadden in alle rust afscheid kunnen nemen.



Dochter Nontombi Naomi Tutu zei dat haar vader “gewillig naar zijn god ging”. Ze herinnert haar vader als een knuffelaar. “Het was de plaats waar je knuffels kreeg” en dat gaat ze erg missen. "Zelfs na zijn dood zijn we op bed geklommen om hem te omhelzen, omdat dat is wie hij was", klonk het nog.