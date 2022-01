Cinema Lumière opent opnieuw de deuren: "Leuke activiteit voor de kindjes in de kerstvakantie"

"Soms is de inspiratie even op, dus dan is een filmpje kijken een welgekomen afleiding. Gisteren kregen we een mail over de opening en we wonen hier toch niet ver vandaan, dus daarom springen we vandaag direct even binnen. De cinema vind ik zeker coronaveilig. Iedereen kijkt voor zich en houdt zijn mond toe. Ik vind het op café, waar mensen soms dichter bij elkaar kruipen, veel minder veilig dan hier", vertelt een ander gezin.