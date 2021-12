Indonesië laat nu toch lekkend schip met honderdtal Rohingya-vluchtelingen aanmeren

In Bangladesh zit meer dan een miljoen Rohingya in vluchtelingenkampen bijeen. Het arme land weet zich daar geen raad mee en Myanmar (Birma) wil ze niet terug. Veel Rohingya proberen dan met bootjes over de Andamanzee te ontsnappen naar het meer welvarende Maleisië of naar Indonesië, maar ook die landen staan niet te trappelen om hen toe te laten.

In het verleden heeft Indonesië echter wel schepen met Rohingya toegelaten. In het overwegend islamitische land is er bij de bevolking veel sympathie voor de Rohingya die meestal ook moslim zijn. Het streng islamitische bestuur in Aceh in het noorden van Sumatra liet ook wel Rohingya binnen, maar heeft dat beleid verstrengd om geen aanzuigeffect te scheppen.