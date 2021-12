Jezusbeeld gestolen uit kerststal in Sint-Mariaburg Ekeren

De diefstal werd eergisterenavond ontdekt. Dat gebeurde door de vrouw van Jo Van Bouwel, toen ze de kapel wilde afsluiten.

"We hebben eerst de tijd genomen om wat te zoeken in de omgeving, maar we hebben niks gevonden", vertelt Jo. "Vanmorgen hebben we beslist om Jozef en Maria ook weg te doen, want dat zijn nogal kwetsbare beelden. In de kribbe hebben we dan een papier gelegd met de boodschap dat Jozef en Maria op zoek zijn naar hun kindje. We hebben ook gevraagd om het terug te leggen in de kribbe."

Voor de rest werd er niks gestolen uit de kapel. De diefstal van het beeld werd intussen aangegeven bij de politie. "Het kan natuurlijk als grap bedoeld zijn, maar dan mag de grap nu wel eindigen."