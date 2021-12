Comedian Kamal Kharmach speelt dan toch eindejaarsconference in Arenberg: "Maar ergens voel ik me schuldig"

Nu de Raad van State heeft geoordeeld dat de sluiting van de cultuursector niet in verhouding was, kan er opnieuw opgetreden worden onder strikte voorwaarden. Al is het niet voor iedereen even evident om een voorstelling heel snel weer op te starten. Dat lieten Stany Crets en Michaël Pas ook al verstaan. Stand-up comedian Kamal Kharmach doet dat wel. Hij hervat vanavond zijn eindejaarsconference 'Mag Ik Even?' in de Arenbergschouwburg in Antwerpen.