Een dag na het arrest van de Raad van State dat de sluiting van de cultuursector ongedaan maakt, wordt er in ons land weer opgetreden. In de Arenbergschouwburg in Antwerpen deed stand-upcomedian Kamal Kharmach dat. Onze reporter Kerlijne Everaet stapte live in "Het journaal" het podium op om de show van Kamal eventjes te onderbreken en hem enkele vragen te stellen.