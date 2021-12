Franse hobbybrouwer "Leff" uit Bretagne krijgt AB Inbev over zich heen over "verwarrende naam"

Na een carrière in de luchtvaart en later in de horeca, was Philippe Le Saux bij zijn pensioen toe aan iets rustiger: bierbrouwen. Na verschillende minder succesvolle pogingen, startte hij eerder dit jaar "Brasserie artisanal du Leff", genoemd naar de rivier die door zijn geboortedorp Lanleff stroomt. Hij heeft de merknaam op 13 oktober gedeponeerd bij het nationaal instituut voor intellectuele eigendom (INPI).