Ouders verongelukte kinderen plaatsen lege kinderkamers op Booking.com

"Ik denk dat zijn kamer zijn heiligdom was", zegt Stans moeder. "Dat was de plek waar hij helemaal zijn eigen ding kon doen. Ik kan het niet over mijn hart halen om daar iets weg te halen. Het is zijn kamer en blijft zijn kamer. Het is confronterend: hier staat alles te wachten, maar hij komt niet meer terug."