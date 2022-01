Limburg heeft er met Kasteel van Ordingen een vijfsterrenhotel bij

Bouts is zelf nog maar 2 maanden in dienst, maar heeft nog veel ambitie voor de toekomst. "Zo'n vijfde ster stond hoog op ons lijstje, maar we kijken al verder vooruit", zegt hij. "Zo hopen we snel onze eerste Michelinster binnen te halen want ons restaurant is echt onze troef. Het biedt een goede combinatie tussen gastronomie en gastvrijheid. Ook gaan we volgend jaar in zee met de luxeketen "Relais & Châteaux". Maar daarover zullen we later nog wel uitgebreid communiceren", lacht Bouts.