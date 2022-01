Lummen probeert nieuw Gemeenteplein uit

Ook Luc Rynders is niet te spreken over de herinrichting. Hij vindt de plannen niet goed voor de handelszaken. “Tijdens de infovergadering hebben we al opmerkingen gemaakt" zegt hij. "En nu al zag ik spookrijders, parkeren wordt moeilijk, de stoepen zijn erg smal en er is veel kruisend verkeer, hier gaan ongevallen gebeuren. En met een rolstoel of rollator een winkel bereiken wordt wel heel moeilijk", voorspelt hij.