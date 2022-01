Man opgepakt na dodelijk vluchtmisdrijf in Molenbeek

Dankzij een gerechtelijk onderzoek, waaronder een buurtonderzoek in Sint-Jans-Molenbeek en het bekijken van de camerabeelden, kon de politie de verdachte identificeren en lokaliseren. De verdachte werd thuis niet aangetroffen, maar wel geseind en actief opgespoord.



Op 25 december 2021 werd de verdachte een eerste maal opgemerkt door een patrouille van de Anti-Banditisme Brigade toen hij zich verplaatste op een andere scooter op de Steenweg op Gent. De verdachte slaagde erin te vluchten nadat hij verschillende verkeersovertredingen had gepleegd en meerdere weggebruikers in gevaar had gebracht. Hij werd de dag nadien opgepakt bij het verlaten van zijn woning.