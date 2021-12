Ghislaine Maxwell is schuldig bevonden aan ronselen van minderjarige meisjes voor Jeffrey Epstein

De feiten dateren van de periode tussen 1994 en 2004. Het jongste meisje was amper 14 jaar oud. Maxwell heeft zichzelf ook schuldig gemaakt aan zedenfeiten. De 60-jarige Maxwell riskeert nu tot 70 jaar in de gevangenis.

Het proces tegen Ghislaine Maxwell is één van de meest in het oog lopende zaken die uit de MeToo-beweging is voortgekomen. Samen met de rechtszaken tegen filmproducent Harvey Weinstein en zanger R Kelly.

Maxwell was de voormalige geliefde van zedendelinquent en miljardair Epstein. Voor sommigen was Maxwell een zondebok die veroordeeld moest worden, omdat de miljardair Epstein niet meer zelf terecht kon staan. Hij zou twee jaar geleden in zijn cel zelfmoord hebben gepleegd.