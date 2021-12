Medimundi Turnhout gaat dubbel zoveel FFP2-maskers produceren: "In andere landen al verplicht en wij gaan ook in die richting"

Medimundi is een spin-off van speelkaartenfabrikant Cartamundi in Turnhout en de Universiteit Antwerpen. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx vindt het een goeie zaak dat zulke hoogwaardige maskers ook in ons land geproduceerd worden.

"Die zijn zó strategisch in tijden van pandemie, maar misschien ook nog daarna", zegt ze. "Het is echt wel van kapitaal belang dat die strategische producten hier geproduceerd kunnen worden, zodat we niet meer afhankelijk zijn van de beschikbaarheid op de internationale markt."