Niet betalen alimentatie komt Australiër duur te staan: man mag komende 8.000 jaar Israël niet meer verlaten

Een Australische man zit tot het jaar 9999 vast in Israël. De staat uit het Midden-Oosten legde hem een verbod op om het land te verlaten omdat hij zijn ex-vrouw en twee kinderen ruim twee miljoen euro aan alimentatie verschuldigd is. Het is niet meteen duidelijk of de man tot op heden niets heeft betaald, of hij het volledige bedrag in één keer moet aflossen opdat het reisverbod opgeheven wordt.