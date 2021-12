NMBS verdubbelt capaciteit op treinen richting Nederland: "Geen extra treinen, wel meer zitplaatsen"

Veel Nederlanders komen naar ons land om de strenge lockdown die bij hen geldt te ontvluchten. Vooral in de stad Antwerpen is het erg druk. Dat leidde de voorbije dagen niet alleen tot verkeerschaos, maar ook voor chaos in het Centraal Station. Daar stroomden gisterenavond de perrons voor de treinen richting Nederland vol en was het drummen om nog een plekje op die treinen te bemachtigen. Vervoersmaatschappij NMBS neemt daarom extra maatregelen.

"Sinds vanmorgen hebben we de capaciteit verdubbeld van de treinen richting Roosendaal. Dat wil niet zeggen dat er extra treinen rijden, wel dat er op de bestaande treinen bijkomende rijtuigen zijn en dat er dus ook meer zitplaatsen zijn", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman van NMBS.

Verder zal het veiligheidspersoneel van de NMBS de reizigers op de treinen zoveel mogelijk spreiden. Ze houden de situatie op de treinen en de perrons ook nauw in de gaten, samen met de federale spoorwegpolitie. De Nederlandse spoorwegen hebben ook beslist om 's avonds een extra trein in te zetten die rijdt tot in Rotterdam.