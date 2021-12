Oliebedrijf Shell moet omstreden onderzoek naar gasvoorraden in Zuid-Afrika stilleggen

Wat is seismisch onderzoek?

Seismisch onderzoek wordt uitgevoerd om in kaart te brengen wat zich in de ondergrond bevindt. Daarbij worden geluidsgolven in de grond gestuurd. Bij seismisch onderzoek in water worden schokgolven in het water naar de zeebodem geblazen. Het geluid dat terugkeert, verraadt of er bijvoorbeeld olie in de rots zit.