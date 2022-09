"Operatie Eenhoorn" treedt in werking : lees hier gedetailleerde plan voor 10 dagen tussen overlijden en begrafenis Queen

Het nieuws dat koningin Elizabeth II is overleden zal de officiële instanties in het Verenigd Koninkrijk niet overvallen: er ligt al meer dan 60 jaar een uiterst gedetailleerd draaiboek klaar voor wat er moet gebeuren na haar overlijden. Aangezien de Queen overleden is in Schotland treedt "Operation Unicorn" in werking. Het plan beschrijft van minuut tot minuut wat de overheden, de omroepen en het leger moeten doen in de periode van tien dagen tussen het overlijden en de begrafenis van de Queen. Het is jaar na jaar bijgeschaafd en in alle stilte ingeoefend.