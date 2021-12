Opnieuw veel Nederlanders in Antwerpen: De Lijn kan amper meer bussen en trams inzetten ondanks  verkeerschaos

Net als gisteren en eergisteren is het opnieuw moeilijk navigeren door het verkeer in en naar de stad Antwerpen. De politie stuurt het autoverkeer opnieuw naar de Park & Ride-zones buiten de stad, want parkings in het centrum geraken snel volzet. Alleen kunnen er amper méér trams en bussen worden ingezet om reizigers van die Park & Ride-zones naar de stad te brengen. Dat laat De Lijn weten.

"We zetten onze voertuigen maximaal in, maar we hebben ook te maken met een drukte naar het vaccinatiecentrum én door corona zijn er ook veel zieke chauffeurs of zitten ze in quarantaine", zegt woordvoerder Karen Van der Sype.