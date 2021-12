Overlegcomité draait beslissingen van vorige week terug: cultuurzalen en bioscopen mogen deuren weer openen

De andere coronamaatregelen die het Overlegcomité vorige week heeft genomen blijven bestaan. Daardoor blijven bijvoorbeeld sportwedstrijden met publiek blijven nog altijd verboden en bowlingzalen gesloten.

“Maar de komende dagen zullen we dat ook evalueren en zullen we bekijken of we op basis van de evolutie van de omikronvariant ook andere beslissingen kunnen nemen, allicht volgende week ergens”, blikt minister Verlinden vooruit.

Dat zal zoals altijd gebeuren in een Overlegcomité, “waarbij we met alle betrokken regeringen bekijken en overleggen welke maatregelen nodig en gepast zijn”, zegt de minister. Dus allicht zal er volgende week een nieuw Overlegcomité plaatsvinden, maar het is aan premier Alexander De Croo (Open VLD) om dat samen te roepen, besluit Verlinden.