"Niet van kwaad naar erger, maar van erger naar gênant": politicoloog Carl Devos snoeihard na beslissing Raad van State

Er is niet alleen kritiek op het coronabeleid, er is ook kritiek op het functioneren van het politieke systeem zelf, stipt De Vos aan. En niet alleen van buitenaf. "Het is absoluut vreselijk hoe de politiek met zichzelf omgaat. Ik hoor dat ze het zelf even erg vinden, ze begrijpen het zelf niet. Ze zijn zelf ook heel vernietigend voor de manier waarop politiek nu functioneert. Het is niet dat wij burgers, commentatoren, journalisten dat zien en wij niet. Zij maken dezelfde analyse. Er is een grote vermoeidheid, hoe moeten wij dit nog doen?"

Devos kaart ook het gebrek aan leiderschap aan. "Van zowel de federale als de regionale regeringsleiders wordt gezegd dat ze de situatie te weinig onder controle hebben. We zien ze niet, we horen ze niet, er is te weinig aansturing. Het gaat over cultuur, en de bevoegde Vlaamse minister van Cultuur bijvoorbeeld (Jan Jambon, red), die is gewoon niet te bespeuren. Hoe erg is dat niet? We missen gewoon visie en leiderschap over hoe je dit moet aanpakken. En dat wreekt zich nu ook."