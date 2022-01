Voetbalclubs uit Oost- en West-Vlaanderen positief over beslissing om wedstrijden uit te stellen

Onder meer Stephan Van Den Berghe van het Oost-Vlaamse Olsa Brakel had eerder al aangedrongen op uitstel van competitiewedstrijden. "Er komt niks binnen als we voor een leeg stadion spelen", zegt hij. "Wij leven van inkomsten van toeschouwers. Zonder die inkomsten kunnen we moeilijk de premies voor onze spelers betalen. Uitstel van de matchen zonder publiek is dus een goede zaak voor ons."