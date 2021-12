Nieuw PFOS-arrest van Raad van State werpt schaduw over voortzetting Oosterweelwerken

PFOS?

In april 2021 barstte de bom in het PFOS-schandaal. Bij de Oosterweelwerken in Antwerpen werd grond afgegraven met hoge waarden van het chemische PFOS, afkomstig van de nabij gelegen 3M-fabriek.

PFOS is een chemische stof die behoort tot de grotere familie PFAS. Een te hoge concentratie van deze stoffen in je lichaam, kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

In de weken en maanden die volgen wordt almaar duidelijker dat de Vlaamse regering al sinds 2017 op de hoogte was van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, maar dat alle communicatie hierover werd tegengehouden.