Wat betekent de uitspraak over de cultuursector nu voor andere sectoren? En wie of wat is de Raad van State eigenlijk?  

"Bij de cultuursector ging het heel specifiek om zittende binnenactiviteiten tot 200 personen. Andere zaken als bowling bijvoorbeeld is weer een heel andere sector", legt Wirtgen uit. "Bij bowling blijft men per definitie niet zitten. Wat de wielerbond aankondigt, is weer een hele andere context. Daar gaat het per defintie over activiteiten in openlucht. Dus dat is moeilijk te voorspellen", aldus Wirtgen.